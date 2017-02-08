Такое суровое наказание может понести 25-летний наркоторговец из Мурманска.

Его задержали в подъезде одного из домов Первомайского округа как раз в тот момент, когда мужчина передавал пакет с порошком покупателю. Тот заплатил за зелье три тысячи рублей. Специалисты экспертно-криминалистического центра установили, что в свертке находился опаснейший наркотик 3-метилфентанил. Изъятое «тянуло» на особо крупный размер.

В отношении продавца возбуждено уголовное дело. К слову, молодой человек и раньше не отличался примерным поведением – не раз был судим за угоны и кражи.