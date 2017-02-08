Сегодня (8 февраля) в 16.00 в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится награждение шестого открытого муниципального творческого конкурса "Музыка в изобразительном творчестве детей" и открытие выставки работ "Музыка в живописи".

Идея конкурса - объединить творчество учащихся музыкальных и художественных отделений темой музыкального наследия определенного композитора. В разные годы тематикой конкурса была музыка Чайковского, Шумана, Прокофьева, Свиридова. В этом году он посвящен композиторам Скандинавии. Всего в конкурсе приняли участие 80 ребят.