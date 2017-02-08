Клубы "Школы ремесел" художественного музея проведут дни открытых дверей в "Доме ремесел". Мероприятия состоятся в Мурманске в эти выходные.

Программа включает в себя экскурсии по выставкам, встречи с мастерами декоративно-прикладного искусства, художниками, мастер-классы, пробные уроки мастерства и мини-ярмарки.

11 февраля в 12.00 начнутся пробные уроки мастерства "Город мастеров", мастер-классы для начинающих флористов и мини-выставка-ярмарка. В 14.00 - встреча с мастерами клуба "Солнцецвет арктический" и мастер-класс "Изготовление бутоньерки из искусственных цветов". В 17.00 - мастер-класс в технике "сибори" - узелковый батик и демонстрационный мастер-класс "Рисуем "валентинки" в технике холодный батик.

А 12 февраля в 11.00 клуб плетения на коклюшках "Кружевница" проведет демонстрационные мастер-классы и пробные уроки.