Победитель проекта «Народный артист» совершит тур по области с новой программой.

Это второй тур артиста по нашему региону. Впервые после участия в конкурсе “Народный артист” Алексей Гоман приехал с концертным туром по городам родного края в прошлом году. Для самого Алексея возвращение в родные края стало “глотком свежего воздуха”: он увидел настоящих, добрых и открытых людей, которые умеют слушать и слышать музыку.

В этот раз Алексей Гоман подготовил новую программу. В сопровождении живых музыкантов (пианино и гитара) Алексей исполнит песни, которые остаются актуальными уже много десятков лет. Это песни прошлого века, настроение которых артист видит и в своих сверстниках. Cреди авторов: А. Вертинский, В.Ободзинский, А. Королев, А.Дольский и многие другие.

Тур пройдет по городам области с 30 марта по 9 апреля.