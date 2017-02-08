Мурманский военно-патриотический клуб «Кольчуга» занял первое место в соревнованиях «Лига ВПК» среди команд патриотических клубов Мурманской области. Состязания организованы региональным центром гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе совместно с региональным отделением ДОСААФ Мурманской области.

Участие приняли 109 воспитанников клубов в возрасте от 13 до 17 лет. Им пришлось побороться с соперниками в два этапа : многоборье ГТО «В здоровом теле – здоровый дух» и военизированная эстафета «Тяжело в учении, легко в бою».

Второе место заняли воспитанники ВСПО «Полярные волки» города Апатиты. А третье место - Апатитский ВПК «Лидер» .

Соревнования были проведены в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2017» при поддержке межрегиональной общественной организации «Союз десантников» на базе спортивно-стрелкового клуба ДОСААФ.