В столице Заполярья создан Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он работает на базе спортивной школы олимпийского резерва № 4.

В центре можно проверить себя и пройти такие виды испытаний, как обязательные - бег на короткие и длинные дистанции, подтягивание из виса на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя, так и испытания по выбору - бег на лыжах, стрельба из электронного оружия, плавание и другие.

Заявки для прохождения тестирования принимаются со вторника по пятницу по адресу: переулок Казарменный, 2 или по электронной почте: gto.murmansk@mail.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 41-16-76.