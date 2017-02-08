Хоккеисты "Мурмана" разгромили ульяновскую команду "Волгу-Черемшан" в повторном матче. Заполярные спортсмены одержали победу со счетом 8:2.

"Голы Ильи Пономарёва, Александра Кротова с пенальти и Егора Шицко обеспечили мурманчанам солидное преимущество в первом тайме - 3:0. А после перерыва Кротов еще раз реализовал 12-метровый штрафной удар, Роман Никитенко оформил "дубль", а Андрей Глазер и Алексей Горохов завершили разгром ульяновцев", - сообщает сайт ХК "Мурман".

Следующий домашний матч у хоккеистов "Мурмана" состоится 10 февраля. Соперником северян станет команда "Старт-2" из Нижнего Новгорода. Игра на стадионе "Строитель" начнется в 19:00.