Сегодня в областном Правительстве состоялось рабочее совещания по вопросу оказания травматологической помощи мурманчанам. Провела его заместитель губернатора региона Инна Погребняк. В работе приняли участие представители областного министерства здравоохранения, администрации Мурманска, главные врачи первой поликлиники и медсанчасти «Севрыба».

На совещании было подчеркнуто, что закрывать трампункт на улице Шмидта, 49 не будут. Но часть его функций, после организации современного травматологического отделения на базе больницы «Севраба», впоследствии туда «переедут».

На улице Ломоносова будут обслуживать пациентов с тяжелыми скелетными травмами, которым необходима госпитализация. Принимать пациентов с повреждениями легкой и средней степени по-прежнему будут в центре города.