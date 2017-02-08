Вот уже десятый год на мурманском предприятии АО «Электротранспорт» работает новейшая спутниковая система навигации. С ее помощью можно отслеживать, соблюдает ли водитель интервалы движения и не выбивается ли из графика. Кроме того, она позволяет общаться с диспетчером как по голосовой связи, так и используя готовые текстовые сообщения. Например, если на пути следования троллейбуса произошло ДТП, водителю достаточно нажать соответствующую кнопку, чтобы моментально донести информацию об этом центральному диспетчеру.

Кроме того, система навигации способна собирать и обобщать информацию по учету рабочего времени сотрудников. То есть диспетчерские компьютеры отследят и запомнят, сколько часов в месяц конкретный водитель находился на линии, как часто он выбивался из графика движения и так далее. Все эти данные будут обрабатываться и учитываться при расчете заработной платы.

Для пассажиров введение навигационной системы полезно тем, что теперь, сидя дома, у своих компьютеров, на сайте troll51.ru в режиме реального времени можно следить за тем, где находится в данный момент троллейбус или автобус, на котором планируется уехать. Это особенно удобно для маршрутов с большими интервалами движения.