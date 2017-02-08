Спасательному судну «Мурманрыба» пришлось буксировать очередной дрейфующий траулер «Нимб». В минувший понедельник его двигатель пришлось остановить из-за появления посторонних шумов. Об этом примерно в час дня капитан морозильного траулера сообщил в мурманский морской спасательно-координационный центр.

Через полтора часа на помощь «Нимбу» отправили спасатель «Мурманрыба», который утром того же дня отбуксировал в порт Мурманск судно «Алтай», у него также сломался двигатель.

К мурманским причалам средний рыболовецкий морозильный траулер «Нимб», собственником которого является ООО «Карелрыба», доставили во вторник днем. Никто из 8 членов экипажа в результате происшествия не пострадал.