В 02 часа 49 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в лифте по адресу: г. Мурманск, ул. Старостина, д. 39. Пожар ликвидировало 8 человек личного состава, 3 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.

В 00 часов 55 минут сообщили о возгорании легкового автомобиля по адресу: г. Мурманск, ул. Скальная, д. 9. В результате пожара выгорел моторный отсек на площади 1 м2, закопчен весь салон автомобиля. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (7 человек личного состава, 2 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.