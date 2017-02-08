Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП в прошлом году достигла исторического максимума в 22,3%, отчитался Росстат. Рекорд был обеспечен оборонкой и снижением в некоторых других, главным образом сырьевых отраслях.

Росстат начал рассчитывать долю высоких технологий в экономике сравнительно недавно — в 2011 году, когда этот показатель составлял 19,6%. В следующие годы он последовательно рос, но в 2015 году несколько просел до 21,5%. В прошлом году долю удалось довести до 22,3% — такого высокого результата в российской экономике еще не было.

По информации "Известия"