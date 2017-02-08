Младший лейтенант Сергей Рябов признан виновным за неявку на службу в срок без уважительных причин. Дезертир больше двух месяцев не появлялся в своей военной части 08275, расположенной в поселке Вернее Луостари в Печенгском районе.

"Рябов, желая временно уклониться от прохождения военной службы, без уважительных причин не явился к установленному времени - к 9 часам 20 августа 2016 года на службу. Вместо этого мужчина до 06 ноября 2016 года проживал в Кировске, где проводил время по своему усмотрению. В указанный день Рябов добровольно прибыл в в/часть 08275", - сообщает военно-следственное управление по СФ.

Сергей Рябов раскаялся в содеянном. Заозерским гарнизонным военным судом Рябову назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев в колонии-поселении.