Сегодня в областной Думе работал комитет по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных.

Областной уполномоченный по правам человека Александр Патрикеев выступил с инициативой – ходатайствовать перед правительством России, чтобы вернули норму, согласно которой выпускники нахимовских училищ могли поступать в вузы ВМФ РФ вне конкурса.

Эта, казалось бы, вечная норма, во время реформирования системы образования (введение ЕГЭ) куда-то исчезла.

Инициатива Александра Патрикеева особенно важна потому, что, согласно Распоряжению Президента РФ Владимира Путина в Мурманске скоро начнётся строительство филиала нахимовского училища. Уже выбрана площадка на улице Шевченко.

Депутаты одобрили обращение в Главное управление кадров Министерства обороны РФ с просьбой рассмотреть возможность установления для «нахимовцев» льготных условий для поступления в военные вузы.