Сегодня в 11:00 должно было состояться заседание комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева.

Но в последний момент заседание отменили. Оказалось, что сам председатель комитета Валерий Пантелеев на рабочем месте, а вот большинство депутатов – членов комитета – отсутствуют. И поэтому кворум собрать не удалось. Следовательно, без кворума заседание будет нелегитимным.

Заместителем у Валерия Пантелеева числится депутат Игорь Найдёнов, постоянно пропадающий то на охоте, то на рыбалке.

Членами данного комитета также состоят местные лидеры ЛДПР Максим Белов и КПРФ Геннадий Степахно.

Любопытно, что все эти три депутата Белов-Степахно-Найдёнов последнее время отличались бурной политической активностью перед объективами телекамер на направлениях, никак не связанных с прямой депутатской работой. При этом они почему-то забывают приходить на работу, получая зарплату под 200 тысяч рублей в месяц.

Пока же заседание комитета перенесли (ориентировочно) на 17 февраля. Если депутаты к тому времени соберутся.