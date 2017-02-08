Баренцево-Беломорское управление Росрыболовства требует от судовладельцев провести серьезную разъяснительную работу с капитанами судов. Чиновники управления отмечают, что «в последнее время участились случаи намотки на винто-рулевой комплекс, в том числе на судах рыбопромыслового флота, выброшенных в море синтетических тросов и рыболовных сетей.

Аварийные случаи в тяжелых метеорологических условиях осенне-зимнего периода создают реальную угрозу потери жизни и здоровья членов экипажа, имущества судовладельца и груза». Одна из последних подобного рода аварий произошла в середине января, когда в Баренцевом море из-за намотавшихся на винт рыболовных сетей потерял ход траулер «Жемчужина», на борту которого находится 31 рыбак. Спасательная операция заняла несколько суток.

Чиновники Росрыболовства советуют судовладельцам потребовать от капитанов судов неукоснительного соблюдения международного и национального законодательства в области охраны окружающей среды. Капитанам судов требуется провести с членами экипажей дополнительную разъяснительную работу и инструктажи по недопущению сброса с борта рыбопромысловых судов мусора, выброс которого запрещен.