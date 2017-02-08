От рук мошенников в Мурманске пострадала 73-летняя пенсионерка. Пожилая женщина рассказала полицейским, что ей на телефон пришло смс о блокировке банковской карты. Северянка позвонила по указанному номеру. Ей ответила девушка, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и объяснила, что для разблокировки необходимо сообщить данные карты. Сделав все по инструкции, со счета пенсионерки списали 95 тысяч рублей.

Еще одним потерпевшим стал 36-летний мурманчанин. В интернете он нашел объявление о продаже телефонов по заниженной цене. Созвонившиь с продавцом, он договорился о сделке. Получив товар на почте и оплатив около 8 тысяч рублей, мужчина обнаружил, что в посылке находился пакет с опилками.

Также от действий мошенников пострадала и 49-летняя мурманчанка. Неизвестный через всплывающее рекламное окно в интернете под предлогом участия в акции "Спасибо" от одного из банков узнал реквизиты и пароли-доступа к банковской карте женщины, с помощью которых похитил около 3 тысяч рублей.