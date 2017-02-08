Член Совета Федерации Валентина Петренко подготовила законопроект и предлагает установить приоритетное право на получение работы через службы занятости для лиц, имеющих задолженности по алиментам. Предполагается, что это право будет распространяться как на должников, вставших на учет самостоятельно, так и по направлению судебного пристава-исполнителя.

Законопроект также предусматривает установление обязанности федеральных и региональных властей проводить мероприятия, стимулирующие занятость алиментных должников. Помимо этого, предлагается наделить муниципалитеты правом проведения и финансирования таких мероприятий. Не исключено, что за счет средств местных бюджетов будут финансироваться ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для должников по алиментам.

Отметим, что сейчас судебный пристав-исполнитель вправе лишь предлагать должнику добровольно устроиться на работу либо встать на учет в центр занятости населения в качестве безработного. Но при этом у приставов нет права заставить должника работать.