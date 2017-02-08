Жители поселка Спутник, замерзающие в своих домах из-за недостаточного отопления обратились за помощью в региональное отделение "Общероссийског Народного Фронта". В коллективном обращении о высказали претензии не только по этой проблеме.

«Семьи, проживающие в военном городке на базе частей морской пехоты, доведены до отчаяния. Люди несколько лет живут в холодных квартирах. Температурный режим не соответствует нормам.

Представители проверяющих структур подтвердили, что система отопления требует регулировки, промывки и частичной замены трубопроводов, однако проблема до сих пор не решена. Также люди жалуются на нерегулярный вывоз мусора, а подъезды и вовсе моют сами жильцы, поскольку уборки в подъездах попросту не дождаться», - заявила сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Мурманской области, член Совета Федерации Татьяна Кусайко.

Проблема с плохим отоплением не решается уже второй год. Обслуживанием домов занимается Специализированный жилищный фонд ООО «Главное управление жилищным фондом». По словам жильцов, проведенные проверки, не дают результатов.

"Фиксировали явные нарушения со стороны ООО «ГУЖФ», обязали данную организацию исправить недочеты и сделать перерасчет за не оказанные услуги, но перерасчет был произведен лишь за 3 дня, когда в Спутнике находилась жилищная комиссия. Ничего не исправлено, наши заявления игнорируются", - сообщают в коллективном обращении жители поселка.

Теперь, общественники намерены добиваться предоставления качественных коммунальных услуг в населенном пункте и готовят соответствующие обращения к командованию Северного флота и в прокуратуру.