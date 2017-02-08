Завтра 9 февраля в кинотеатре "Северное сияние" состоится премьера фильма "Ложный шаг" мурманского режиссера-самоучки Алексея Рогового. Автор вместе со своими друзьями создали полнометражную ленту, не уступающую по качеству съемки и сюжету, работам именитых кинодеятелей.

- Мы хотели сделать серьезный фильм, который будет достоен показа на больших экранах. Если бы он не получился таковым, то мы бы не добились этого результата. В любом случае, главная оценка будет поставлена зрителями, которые придут его посмотреть, - рассказал "Вечернему Мурманску" режиссер Алексей Роговой.

По словам автора, это криминальная драма, в которой рассказывается история молодого парня, прикованного к инвалидоному креслу после автокатастрофы. Он влюбляется в девушку из другого социального слоя, не отвечающую ему взаимностью. Героя в погоне за взаимностью ждет множество неприятных и опасных ситуаций.

- Это очень актуальная тема на мой взгляд. Я давно хотел снять нечто подобное, и долго к этому шел. Благодаря команде единомышленников, все получилось. Также помог небольшой опыт. Ранее мы уже создавали интернет-сериал и короткометражный хоррор. Теперь пришло время большого кино, - добавил Алексей.

Создатели фильма проделали серьезный путь, и речь не только о съемочном процессе. Они специально ездили в Москву для того, чтобы получить прокатное удостоверение. И уже завтра, 9 февраля фильм "Ложный шаг" выходит в прокат на мурманских киноэкранах. Сеансы продлятся по 15 февраля.