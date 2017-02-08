Первое занятие для конкурсанток «Красы Заполярья 2017» состоится уже завтра. Юные красавицы примут участие в фотосессии в студии-партнере конкурса.

Портреты девушек будут размещены на официальном сайте проекта и группе в социальной сети «Вконтакте». А в пятницу вечером конкурсанток ждет вторая репетиция подготовки к финалу конкурса, который состоится 1 апреля.

Как уже писал «Вечерний Мурманск», в минувшее воскресенье состоялся кастинг участниц конкурса «Краса Заполярья 2017». Заявки подали более 60 мурманчанок в возрасте от 15 до 25 лет. Не все девушки попали в список претенденток на корону победительницы – кто-то не смог справиться с волнением, кто-то не подошел по критериям отбора. Изначально члены жюри выбрали 28 северянок, но позже 4 девушки отказались от участия в проекте. В финал «Красы Заполярья» попадут только 16 красавиц.