Главному муниципальному перевозчику АО «Электротранспорт» 55 лет исполнится в субботу, 11 февраля. Но праздничные мероприятия начались уже сегодня. Утром на торжественном собрании награждали отличившихся членов коллектива. Так как всего предстоит наградить сотни людей, праздничные собрания разделили на несколько дней.

14 человек будет награждено наградами министерства транспорта РФ, восемь человек - грамотами и благодарностями губернатора Мурманской области, три человека - благодарственными письмами областной Думы. Очень много наград будет от муниципального образования город Мурманск. Еще более 300 человек – будут награждены наградами «Электротранспорта».