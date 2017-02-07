Продолжается интенсивная уборка снега в Мурманске. По информации управления администрации Первомайского округа основные пешеходные зоны в спальных районах округа убраны и вычищены до асфальта. На очереди – залежи снега во дворах, которые УК не успевают оперативно вывозить.

- За неделю со дворов Мурманска УК вывезли более 3 тысяч кубометров снега, - отмечает начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству Игорь Корявко. – Несмотря на вычищенные основные пешеходные дорожки, остро стоит вопрос с вывозом залежей снега во дворах, которые УК наспех соорудили, очищая дворы. Их в обязательном порядке вывезут потому что снежные «горы» представляют собой опасность для детей, старающихся прокатиться с них, и мешают взрослым жильцам.

Среди управляющих компаний, вывезших основную массу снега со дворов «первомайки» - «МУ ЖСК», «Мурманремстрой», «Севергрупп»,ЖСК «Мурманск-37», ЖСК «Мурманск-38».