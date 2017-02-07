В Мурманской области в 2016 году было зарегистрировано 45 несчастных случаев, которые произошли во время работы на производстве. Пострадало 49 человек, из которых 15 погибли.

В минувшем году 10 человек упали с высоты, 9 - пострадали вследствие воздействия движущих механизмов оборудования. Кроме того, произошло 5 ДТП в рабочее время, в результате чего пострадали сразу несколько человек.

10 несчастных случаев произошли в организациях по транспортировке и хранению грузов, 6 - в сфере добычи полезных ископаемых и горной промышленности, 4 - в сфере обеспечения военной безопасности и 3 - в энергетике и ЖКХ.

По сравнению с 2015 годом, численность пострадавших во время несчастных случаев работников сократилась на 18 %.