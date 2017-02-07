В минувшем году в Мурманской области правоохранители зарегистрировали 525 уходов несовершеннолетних. В 2015 таких случаев было почти на 13 процентов больше, 602. Из семей дети уходили 436 раз. Из специализированных государственных учреждений – 89.

В 330 случаях установить местонахождение «беглецов» удалось в течение суток. Четырнадцать раз, когда ребенка не было больше недели, заводились розыскные дела.

В 2016 году 162 ребенка, состоящие на учете как «склонные к уходу», совершили неоднократные уходы из места постоянного жительства. Многим из этих детей психиатры ставят диагноз «синдром бродяжничества».

Все дети были найдены, безвестно пропавших, как и в 2015 году, нет.