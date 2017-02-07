&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Сегодня, в день, когда УФСИН России по Мурманской области исполнилось 76 лет, &amp;amp;nbsp;в административном корпусе мурманского следственного изолятора на Радищева, 32 открылась новая комната ожидания и приема посылок, передач, бандеролей для родственников обвиняемых, подследственных и осужденных. Этого события ждали давно. Особенно рады близкие находящихся по ту сторону решетки северян. Помещение теплое, светлое, никаких решеток, есть туалетная комната. Здесь передачки досматривают сотрудники СИЗО, после чего передаваемые предметы и продукты проверяет специально обученная собака. После всех этих мероприятий пакеты доставляют тем, кто находится в следственном изоляторе.&amp;amp;nbsp;&amp;amp;lt;br/&amp;amp;gt;Подробнее об этом читайте в бумажной версии «Вечерки».&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;

Сегодня, в день, когда УФСИН России по Мурманской области исполнилось 76 лет, в административном корпусе мурманского следственного изолятора на Радищева, 32 открылась новая комната ожидания и приема посылок, передач, бандеролей для родственников обвиняемых, подследственных и осужденных. Этого события ждали давно. Особенно рады близкие находящихся по ту сторону решетки северян. Помещение теплое, светлое, никаких решеток, есть туалетная комната. Здесь передачки досматривают сотрудники СИЗО, после чего передаваемые предметы и продукты проверяет специально обученная собака. После всех этих мероприятий пакеты доставляют тем, кто находится в следственном изоляторе.

Подробнее об этом читайте в бумажной версии «Вечерки».