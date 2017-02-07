Месяц назад в России вступили в силу обновленные Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. В документе указаны некоторые любопытные нюансы, например, четко, в миллиметрах, определена максимально разрешенная (до 20 миллиметров) длина волос осужденных. Каким образом измеряют бороды и стрижки отбывающим наказание, и заказывают ли люди, сидящие в колониях Мурманской области, видео- и фотосессии на память? Такая услуга действительно предусмотрена законом, правда, оплачивается она за счет средств осужденных.

Подробнее обо всем этом читайте в одном из ближайших номеров бумажной версии «Вечерки».