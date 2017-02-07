В связи с проведением совещания судей судов общей юрисдикции Мурманской области 10 февраля будет запрещена парковка всех видов транспорта на некоторых участках дорог города.

С 00 до 17 часов будет перекрыто движение по улице Октябрьской, от Флотского проезда до Рыбного проезда; по Рыбному проезду, от арки во двор дома 8 по Рыбному проезду до улицы Октябрьской и на площади перед домом 13 по улице Октябрьской.

Исключение составит только транспорт имеющий спецпропуск. Также указанные участки должны быть освобождены от припаркованных автомобилей.