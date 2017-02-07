Сегодня в 13.30 в административном корпусе мурманского следственного изолятора на Радищева, 32 откроется новая комната ожидания и приема посылок, передач, бандеролей для родственников обвиняемых, подследственных и осужденных. Об этом сообщили в региональном Управлении ФСИН.

В помещении созданы комфортные условия. Например, теперь туда не придется входить через режимную территорию. Многое сделано и в бытовом плане: помещение просторное, светлое, отапливаемое. Есть даже обзорное окно, через которое граждане могут наблюдать за работой инспектора, ответственного за проведение свиданий, прием и выдачу передач. Немаловажно и то, что, в отличие от прежнего помещения, здесь есть туалетная комната для посетителей.

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