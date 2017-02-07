В 2016 году Фонд социального страхования Мурманской области приобрел 612 путевок для граждан — получателей соцуслуг, включая лиц, сопровождающих детей-инвалидов и инвалидов 1 группы. В санаторно-курортные учреждения Заполярья было выделено 316 путевок, а в здравницы за пределами региона - 296 путевок, в том числе на курорты средней полосы России, Кавказских Минеральных вод и Черноморского побережья Краснодарского края.

Приобретение путевок для граждан прошло в соответствии с действующим законодательством о госзакупках, исходя из стоимости одного дня пребывания в санатории, утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты.