В целях повышении качества предоставления государственных услуг в УВМ УМВД России по Мурманской области с 10 февраля 2017 года заявителям будет предоставлена возможность записаться на прием (консультацию) по предварительной записи.

Предварительно записаться на предоставление государственных услуг (функций) можно следующими способами:

1. На официальном сайте ГУВМ МВД России www. гувм.мвд.рф в разделе «Онлайн-запись на прием» (за исключением приобретения гражданства Российской Федерации).

2. При посещении Управления по вопросам миграции с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 16:00 по адресу: г. Мурманск, ул. Дзержинского, д.5.

3. По телефонам предварительной записи:

№ п/п Наименование государственной услуги Телефон 1 выдача разрешений на временное проживание тел. 40-25-35 понедельник 10:00-12:00 2 выдача вида на жительство 3 выдача разрешений на использование иностранных работников, а также разрешений на работу тел. 40-25-32 понедельник и четверг 10:00-13:00 4 оформление, выдача, продление срока действия и восстановление виз тел. 40-25-35 вторник и четверг 14:00-15:00 5 оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию 6 оформление заграничных паспортов нового поколения; оформление заграничных паспортов старого образца (по заявлениям, поданным через Единый портал госуслуг) тел. 40-25-41 понедельник 10:00-11:00, четверг 16:00-17:00 7 предоставление адресно-справочной информации тел. 40-25-17 ежедневно 09:00-13:00 8 рассмотрение ходатайств о признании беженцем и заявлений о предоставлении временного убежища тел. 40-25-33 пятница 14:00-16:00 9 предоставление статуса вынужденного переселенца и продление срока его действия 10 оформление, выдача и замена свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом 11 приобретение гражданства РФ тел. 40-25-48 понедельник 09:00-11:00

Управление по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области