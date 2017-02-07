В целях повышении качества предоставления государственных услуг в УВМ УМВД России по Мурманской области с 10 февраля 2017 года заявителям будет предоставлена возможность записаться на прием (консультацию) по предварительной записи.

Предварительно записаться на предоставление государственных услуг (функций) можно следующими способами:

1.  На официальном сайте ГУВМ МВД России www. гувм.мвд.рф в разделе «Онлайн-запись на прием» (за исключением приобретения гражданства Российской Федерации).

2. При посещении Управления по вопросам миграции с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 16:00 по адресу: г. Мурманск, ул. Дзержинского, д.5.

3. По телефонам предварительной записи:

№ п/п

Наименование государственной услуги

Телефон

1

выдача разрешений на временное проживание

тел. 40-25-35

понедельник 10:00-12:00

2

выдача вида на жительство

3

выдача разрешений на использование иностранных

работников, а также разрешений на работу

тел. 40-25-32

понедельник и четверг 10:00-13:00

4

оформление, выдача, продление срока действия

 и восстановление виз

тел. 40-25-35

вторник и четверг 14:00-15:00

5

оформление и выдача приглашений на въезд

в Российскую Федерацию

6

оформление заграничных паспортов нового поколения;

оформление заграничных паспортов старого образца

(по заявлениям, поданным через Единый портал госуслуг)

тел. 40-25-41

понедельник 10:00-11:00, четверг 16:00-17:00

7

предоставление адресно-справочной информации

тел. 40-25-17

ежедневно 09:00-13:00

8

рассмотрение ходатайств о признании беженцем

и заявлений о предоставлении временного убежища

тел. 40-25-33

пятница 14:00-16:00

9

предоставление статуса вынужденного переселенца

и продление срока его действия

10

оформление, выдача и замена свидетельства

участника Государственной программы по оказанию

 содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом

11

приобретение гражданства РФ

тел. 40-25-48

понедельник 09:00-11:00

 

Управление по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области