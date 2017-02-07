В целях повышении качества предоставления государственных услуг в УВМ УМВД России по Мурманской области с 10 февраля 2017 года заявителям будет предоставлена возможность записаться на прием (консультацию) по предварительной записи.
Предварительно записаться на предоставление государственных услуг (функций) можно следующими способами:
1. На официальном сайте ГУВМ МВД России www. гувм.мвд.рф в разделе «Онлайн-запись на прием» (за исключением приобретения гражданства Российской Федерации).
2. При посещении Управления по вопросам миграции с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 16:00 по адресу: г. Мурманск, ул. Дзержинского, д.5.
3. По телефонам предварительной записи:
№ п/п
Наименование государственной услуги
Телефон
1
выдача разрешений на временное проживание
тел. 40-25-35
понедельник 10:00-12:00
2
выдача вида на жительство
3
выдача разрешений на использование иностранных
работников, а также разрешений на работу
тел. 40-25-32
понедельник и четверг 10:00-13:00
4
оформление, выдача, продление срока действия
и восстановление виз
тел. 40-25-35
вторник и четверг 14:00-15:00
5
оформление и выдача приглашений на въезд
в Российскую Федерацию
6
оформление заграничных паспортов нового поколения;
оформление заграничных паспортов старого образца
(по заявлениям, поданным через Единый портал госуслуг)
тел. 40-25-41
понедельник 10:00-11:00, четверг 16:00-17:00
7
предоставление адресно-справочной информации
тел. 40-25-17
ежедневно 09:00-13:00
8
рассмотрение ходатайств о признании беженцем
и заявлений о предоставлении временного убежища
тел. 40-25-33
пятница 14:00-16:00
9
предоставление статуса вынужденного переселенца
и продление срока его действия
10
оформление, выдача и замена свидетельства
участника Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом
11
приобретение гражданства РФ
тел. 40-25-48
понедельник 09:00-11:00
Управление по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области