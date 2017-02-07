Вечером 6 февраля в Мурманске произошел прорыв трубопровода. Работники компании «Норд-Вест» на улице Рогозерской, затеяли уборку прилегающей к предприятию территории. И расчищая проезжую часть, они повредили трубопровод холодного водоснабжения.

В результате без воды осталось административное здание фирмы. Еще в 14 многоквартирных домов, расположенных на улицах Павлова и Фролова, вода стала подаваться на пониженном давлении. Водоснабжение было восстановлено спустя три с половиной часа.