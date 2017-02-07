Жительницу Североморска, которая пришла на длительное свидание к заключенному в ИК-18 мужу, задержана при попытке доставить в учреждение запрещенные предметы. При досмотре личных вещей у женщины обнаружили внешнюю универсальную аккумуляторную батарею, которую используют и для зарядки телефонов.

"По словам женщины, она забыла про это устройство. При этом перед началом свидания до неё был доведён порядок проведения свиданий, предложено сдать запрещённые предметы, также она была предупреждена об ответственности за пронос на территорию учреждения запрещённых предметов и о возможных последствиях такого поступка", - сообщает пресс-служба УФСИН по Мурманской области.

В итоге, длительное свидание было отменено. В отношении гражданки составлен административный протокол. Проводится проверка.

Всего за 2016 год было составлено 26 протоколов об административном правонарушении в отношении граждан, пытавшихся доставить запрещенные к использованию предметы на территории исправительных учреждений.