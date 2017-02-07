6 февраля на фабрике АНОФ-3 в Кировске при падении с высоты погиб 52-летний мужчина. Он являлся работником подрядной организации. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства трагедии, опрашиваются сотрудники, которые работали в одной бригаде с погибшим, назначена судебно-медицинская экспертиза.