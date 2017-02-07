На подписку о невыезде и дальнейшее разбирательство в рамках возбужденного уголовного дела угодила неработающая жительница города 1968 года рождения. В таком положении мурманчанка оказалась после того, как дала волю рукам. Ее жертвой стал местный житель, который старше обидчицы на 11 лет.

Пара жила в гражданском браке. Инцидент, по словам потерпевшего, произошел в квартире по улице Александрова. Ссора между мужчиной и женщиной возникла на почве личных неприязненных отношений. В ходе нее северянка несколько раз ударила пострадавшего.

Нападавшая была задержана по месту жительства и доставлена в отдел полиции. Она призналась в содеянном. Ранее женщина не привлекалась к административной и уголовной ответственности.

По факту причинения побоев возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – лишение свободы на срок до 2 лет.