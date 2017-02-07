7 февраля 1941 года считается датой образования региональной УИС, когда 76 лет назад на основе Кольского Управления исправительно-трудовых лагерей особого строительства № 33 и отдела исправительно-трудовых колоний УНКВД по Мурманской области было создано Управление исполнения наказаний по Мурманской области.

Мурманский УФСИН, находясь в постоянном развитии и совершенствовании, активно взаимодействует с различными государственными, общественными, организациями. Частыми гостями колоний стали городские и областные творческие коллективы, представители религиозных организаций, средств массовой информации.

В региональной УИС трудятся около 2 000 человек. Эта непростая напряжённая работа требует от всех сотрудников постоянного совершенствования профессионального мастерства, развития и приумножения лучших традиций предшествующих поколений.