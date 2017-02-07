Полицейские соместно со следственным комитетом раскрыли убийство пенсионерки из Кировска. О пропаже женщины сообщил ее сын, который рассказал сотрудникам уголовного розыска, что мать 1964 года рождения, проживающая вместе с сожителем в поселке Коашва, с конца декабря не выходит на связь.

"Сотрудники областного управления уголовного розыска совместно с коллегами из Апатитов установили, что женщина могла быть убита сожителем, который ранее был судим за кражу, грабеж и причинение вреда здоровью", - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

47-летний северянин признался, что в ссоре на почве алкогольного опьянения он ударил ножом в грудь пенсионерку. Когда мужчина понял, что убил ее, то завернул тело в плед. А спустя несколько дней в метель, он через окно выкинул труп в сугроб с пятого этажа. В дальнейшем мужчина планировал увезти тело в лес.

Полицейские обнаружили тело убитой женщины в сугробе под окном, как и рассказал подозреваемый в убийстве. Мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение в убийстве, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.