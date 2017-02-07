В 2016 году из незаконного оборота сотрудники правоохранительных органов изъяли более 75 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе 1,4 кг героина, более 47 кг наркотиков каннабисной группы и более 16 кг психотропных и сильнодействующих веществ. Об этом сообщают наркополицейские Мурманской области.

В течение минувшего года в регионе выявлено 1654 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 90% преступлений относится к категории тяжких и особо тяжких, 1127 преступлений связаны со сбытом наркотиков. Раскрыто 863 наркопреступления, из них 37 совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору. К уголовной ответственности привлечено 691 лицо, совершившее наркопреступления.

По-прежнему наиболее распространенными в Мурманской области являются 3-метилфентанил, который занимает 40% наркорынка. Амфетамин - 23%, 17% - наркотики каннабисной группы, 12% – героин.

Количество выездов бригад скорой медицинской помощи на случаи передозировок наркотиками в целом по области в 2016 году сократилось в сравнении с показателем 2015 года на 24,5%.