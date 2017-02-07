Только что мурманские тревожные службы выехали по адресу Карла Либкнехта, 54. По предварительной информации, в мусорном контейнере была обнаружена мина. В полиции подтвердили, что на место прибыла оперативная группа. Вызов поступил в 12.20. Он связан с обнаружением подозрительного предмета. Какого именно – пока не уточняется.