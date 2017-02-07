Заполярные хоккеисты одержали очередную победу. Вчера в Мурманске на стадионе «Строитель» состоялся матч Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги. «Мурман» встречался с ульяновской «Волгой-Черемшан».

Гости открыли счет, но затем инициатива полностью перешла к хозяевам. Мурманчане уже в первом тайме трижды отправили мяч в ворота волжан, а во второй половине игры забили в четвертый раз. Гости на это ответили одним голом. Итог встречи - 4:2 в пользу «Мурмана».

Сегодня там же команды проведут повторную игру. Начало в 17.00.