Превышенная норма выпавших осадков в этом году заставляет изрядно потрудиться работников муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». Ежедневно на городских дорогах работают механизаторы, управляющие 160 единицами снегоуборочной техники.

К уборке работники УДХ подходят комплексно. Проводится механизированная очистка проезжей части дорог и тротуаров, а лестниц и остановок в ручном режиме. После идет обработка противогололедными материалами.

Специалисты работают в две смены. Днем убирают удаленные участки дорог от основных магистралей. Ночью - очищают основные магистрали.

Основной проблемой дорожников остаются водители, которые не реагируют на просьбы парковать на время уборки свой транспорт в другом месте. Машины нерадивых жильцов, которые вовремя не убирают авто, переставляются на другое место в зоне видимости. А если свободного парковочного места поблизости нет, то информация о местоположении авто передается в дежурную часть ГИБДД.