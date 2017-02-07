Городская карта поддержки помогает мурманчанам экономить на услуга стоматолога. Это стало возможным благодаря тому, что одним из партнеров этой социальной программы стала стоматологическая клиника «Дента».

Существенно расширен и список тех, кто может стать держателем городской карты. В частности, это почетные доноры, ветераны труда Мурманской области, члены семей погибших военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.