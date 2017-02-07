12 февраля в 15.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится встреча с Леонидом Вересовым, известным отечественным поэтом и прозаиком. Мероприятие состоится в рамках Вторых Рубцовских чтений.

Участники встречи смогут задать рубцововеду интересующие их вопросы, узнать об истории создания новой книги Вересова, а также встретиться со многими другими заполярными авторами.

Леонид Вересов почти 30 лет жил в Кировске, где преподавал историю и английский язык. Сейчас поэт проживает в Череповце.