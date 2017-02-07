По традиции в Мурманске 19 февраля состоится молодежный IV Сретенский бал. Сейчас ребята, подавшие заявки на участие, активно участвуют в подготовительных уроках. Ближайший запланирован на 8 февраля на 19:30 и пройдет по адресу ул. Орликовой, 3 «Дом молодежи».

Сретенский бал организован Мурманской студией исторических танцев. В официальной группе мероприятия Вконтакте сообщается: «Вас ждут танцы XIX века, общение, улыбки, доброжелательная атмосфера! Танцевальный опыт необязателен, всему научим. Программа обучения построена по принципу «от простого к сложному». Чем раньше Вы запишетесь и придете, тем легче пройдет подготовка».

Для репетиций понадобится удобная для танцев сменная обувь. На балу кавалеры облачатся в классические брюки и галстук/бабочку, рубашку, белые тканевые перчатки и, по возможности, жилетку/фрак. Дамам понадобится длинное вечернее платье с закрытыми плечами, по возможнсти в стиле «ампир» (19 век) и бальные перчатки (атласные, кружевные и пр.) с туфельками.

Оставить заявку для участия можно по ссылке.

Место проведения бала - Дом культуры железнодорожников, ул. Октябрьская, 13, Мурманск.