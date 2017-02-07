Специалисты управления Росприроднадзора по Мурманской области провели рейдовую проверку в Мурманске по маршруту: улицы Шмидта – Привокзальная – Портовый проезд – Карла Либкнехта – Нижне-Ростинское шоссе – Лобова – Осипенко – Свердлова – Домостроительная. Специалисты проверяли жалобы жителей Мурманска «на сильный запах бензина».

Во время рейда обследована территория в районе улиц по маршруту рейда, в том числе прилегающая к промышленным объектам - «Мурманский морской торговый порт», «Мурманэнергосбыт» (котельная Северная, котельная 35-го завода), «Мурманская ТЭЦ» (котельная Южная, Центральная котельная), АО «Завод по термической обработке твердых бытовых отходов»».

По данным специалистов, «обстановка в районе промышленных объектов повседневная, каких-либо аварийных, нестандартных ситуаций, залповых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не наблюдается. Каких-либо выбросов, запахов не наблюдается и не чувствуется».