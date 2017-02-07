В Мурманской области будет создан современный полигон переработки и утилизации отходов.

Работы по подготовке к началу строительства начались в августе 2015 года. В 2016 году проект прошел экологическую и государственную строительную экспертизы. По концессионному соглашению объект будет включать в себя полигон ТКО мощностью 250 тысяч тонн/ в год, мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн/год и четырех мусороперегрузочных станций с суммарной мощностью 70 тысяч тонн/год.

Начало строительных работ запланировано на 2-ой квартал 2017 года и должно завершиться уже к концу 2017 года. После ввода объекта в эксплуатацию планируется нанять персонал общей численностью около 200 человек.