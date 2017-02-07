Воспитанники мурманской коррекционной школы-интерната № 3 стали участниками конкурса «Читаем стихи саамских поэтов». Он состоялся в областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих.

Юные северяне читали стихотворения Октябрины Вороновой, Аскольда Бажанова и Ивана Матрехина. Председатель жюри – актер Мурманского драматического театра и заслуженный артист России Сергей Гронский оценил высокий уровень подготовки участников конкурса, правильную технику речи и позитивный настрой.

По итогам лучшими чтецами стали второклассницы Полина Кузмина и Валерия Клевченя, ученица 4 класса Валерия Воропаева, Кирилл Болдин из 6 класса и 10-классница Анастасия Прилепина.