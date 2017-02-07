Инспекторы МЧС могут получить право штрафовать за курение в запрещенных местах. На рассмотрение поступил законопроект «О внесении изменений в статью 23.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях», сообщает "Псковская Лента Новостей" со ссылкой на сайт ГосДумы.

Согласно нововведениям должностные лица противопожарной службы будут наделены полномочиями по привлечению к административной ответственности. Под юрисдикцию инспекторов также попадут нарушения запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, правил пожарной безопасности в лесах и на транспорте и некоторых других статей КоАПа.