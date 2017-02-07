Полицейские в Кильдинстрое раскрыли ограбление при помощи служебной собаки по кличке Фаворит. С заявлением о хищении на одном из предприятий обратились владельцы. Ночью у них со склада пропала снегоуборочная машина и 8 пятилитровых банок стеклоомывающей жидкости. Общая стоимость похищенного - 30 тысяч рублей.

"Следственно-оперативная группа, с кинологом и немецкой овчаркой по кличке Фаворит, выехали на место происшествия. В ходе обследования склада Фаворит взял след и показал, что похититель проник на предприятие перепрыгув через забор по куче снега. Тем же путем злоумышленник перетащил похищенное, а снегоуборочную машину протащил на другую сторону дороги и погрузил в машину", - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что хищение совершил безработный 18-летний житель Кильдинстроя. Полицейские предъявили ему в качестве доказательств отпечатки пальцев, снятые с места преступления.

Северянин признался в содеянном и добровольно сдал похищенное имущество. Он рассказал полицейским, что украл снегоуборочную машину для продажи, а стеклоомывающую жидкость похитил, чтобы использовать в своем автомобиле. Он не ожидал, что в осмотре будет участвовать полицейская собака, которая нашла неопровержимые улики с места преступления и помогла раскрыть преступление.

В отношении ранее не судимого жителя поселка Кильдинстрой возбуждено уголовное дело.