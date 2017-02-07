В полицию обратился 19-летний мурманчанин. Он сообщил, что через сервис личных сообщений в соцсети "Вконтакте" знакомый ему молодой человек требовал деньги. Требования свои он подкреплял угрозой насилия.

Напуганный парень, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передал деньги неизвестному, выступавшему посредником.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции был установлен злоумышленник. Им оказался ранее не привлекавшийся юноша 1999 года рождения.

Возбуждено уголовное дело. Незадачливому вымогателю теперь грозит до четырех лет лишения свободы.